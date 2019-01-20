20 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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20 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 20 января 2019
Что можно и нельзя делать 20 января / unsplash.com

20 января 2019 года христиане отмечают День Иоанна Предтечи или Ивана Крестителя. В этот день натощак пьют воду, чтобы на весь год запастись крепким здоровьем. Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа (Мессии). Иоанн Креститель совершал ритуальное очищение водой (крещение), а также призывал людей к покаянию.

Именины сегодня отмечают: Афанасий, Василий, Иван.

Народные приметы на 20 января:

– Если с этого дня целую неделю стоят морозы, то вскоре ждите оттепели.

– Идет дождь, или стоит туман – будет богатый урожай хлеба.

– Ясная погода в этот день говорит о засушливом лете. Ясно или снег – лето будет обычным, без аномальных температур.

– Непогода и снег предвещают урожай.

– Ясный день 20 января предсказывает засушливую погоду летом.

– Если увидеть в доме мышь – к пополнению в семье.

– Если крестить 20 января младенца, то он будет счастливым.

Что можно делать 20 января

1. Желательно в этот день сделать как можно больше добра для близких и окружающих людей.

2. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

Что нельзя делать 20 января

1. Сегодня нельзя умываться, ведь будете обмануты через некоторое время.

2. Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

Теги: LifeStyle Традиции Новости культуры
Источник: 24 канал
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