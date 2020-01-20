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20 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 20 января / unsplash.com

20 января христиане отмечают День Иоанна Предтечи или Ивана Крестителя. Утром верующие натощак пьют святую воду, чтобы на весь год запастись крепким здоровьем. Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа (Мессии). Он осуществлял ритуальное очищение водой (крещение), а также призвал людей к покаянию.

Именины сегодня празднует Иван.

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Народные приметы на 20 января

– Ясный день 20 января предсказывает засушливую погоду летом.

– Если увидеть в доме мышь – к пополнению в семье.

– Если крестины младенца придутся на 20 января, то он будет счастливым.

– Ясная погода в этот день говорит о засушливом лете. Ясно или снег – лето будет обычным, без аномальных температур.

– Непогода и снег предвещают урожай.

Что можно делать 20 января

1. Прислушайтесь к советам окружающих, они вам обязательно помогут в решении важного вопроса.

2. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

3. Этот день стоит провести со своей семьей. Если собраться всем вместе – семья будет дружеская и прочная.

Что нельзя делать 20 января

1. Не одалживайте ничего соседям, ведь можно отдать счастья.

2. Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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