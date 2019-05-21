20-летний Бруклин Бекхэм подогрел слухи о беременности своей девушки: интригующие фото

Сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля вместе со своей девушкой Ханой Кросс. Во время фотосессии влюбленных поклонники обратили внимание на весьма двусмысленную позу влюбленных. Бруклин Бекхэм нежно обнимал свою девушку за живот.

Несколько недель назад сеть взорвали слухи о вероятной беременности 21-летней Ханы Кросс от сына популярной британского дизайнера Виктории Бекхэм. Информация подтверждения не получила, однако и категорических возражений от звезд не было. Накануне звездная пара прибыла во Францию, а сегодня, 21 мая, засветилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

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Своим выходом 20-летний Бруклин и 21-летняя Хана Кросс вновь подогрели слухи о беременности девушки. На снимках пара позировала в весьма провокационных позах. На одной из фотографий сын дизайнера и футболиста обнимает свою спутницу за живот.

Стоит отметить, что на светское мероприятие Хана Кросс пришла в кожаном макси-платье на тонких бретельках. И несмотря на то, что платье было свободного кроя, поклонники заметили подозрительно округлый живот девушки Буклина.



Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Getty Images





