20-летний Бруклин Бекхэм с любимой посетили фестиваль Coachella 2019: романтическое фото

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Бруклин Бекхэм и Хана Кросс
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram / @hancross

Грандиозный музыкальный фестиваль Coachella 2019, который проходит с 12 по 21 апреля в Калифорнии уже успел собрать лучших представителей шоу-бизнеса. Также событие называют одним из самых стильных фестивалей на планете.

Редакция LifeStyle 24 ранее готовила подборку обольстительных моделей, прибывших на мероприятие. Кроме представителей фэшн-индустрии, на Coachella 2019 пожаловал сын британского дизайнера Виктории Бекхэм со своей девушкой Ханой Кросс. Снимки с фестиваля Кросс опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото Бруклин улыбается из Ханоя на фоне колеса обозрения (именно эта локация стала традиционной для фотографирования). Снимок девушка лаконично прокомментировала с помощью "эмоджи" в виде сердец.

Для совместного выхода влюбленные примеряли бело-голубые рубашки, в которых комфортно себя чувствовали.

Хана Кросс і Бруклін Бекхем
Хана Кросс и Бруклин Бекхэм / Instagram / @hancross

Хана Кросс
Хана Кросс / Instagram-Stories / @hancross

Бруклін Бекхем
Бруклин Бекхэм / Instagram-Stories / @hancross

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Теги: Звездные романы Бруклин Бекхэм LifeStyle
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