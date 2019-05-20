20 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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20 мая 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 20 мая / Фото из открытых источников

20 мая 2019 года отмечают День Ивана-бражника. Считается, что в этот день вода обретает целебную силу. Этот день также называют Купальница.

Именины сегодня празднуют: Михаил, Степан, Иван, Иосиф, Давид.

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Народные приметы на 20 мая

– Увидите ранних ласточек – год будет счастливый.

– Если ласточки высоко летают – то погода будет хорошей.

– Дождливый день – до теплому сентябрю.

– Молодой месяц в небе – пришло время сажать овощи, чтобы осенью получить богатый урожай.

– Если утром воздух сухой, а к вечеру влажность увеличится, то на следующий день будет ясная и теплая погода.

– Сны с 19 на 20 мая несут благополучие. Сновидение, увиденное днем 20 мая, предвещает радостные события.

Что можно делать 20 мая

1. Если помолитесь сегодня за успех на работе, то вскоре вас ждет повышение и рост в карьере.

Что нельзя делать 20 мая

1. Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать по возможности.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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