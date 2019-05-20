20 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 мая 2019 года отмечают День Ивана-бражника. Считается, что в этот день вода обретает целебную силу. Этот день также называют Купальница.
Именины сегодня празднуют: Михаил, Степан, Иван, Иосиф, Давид.
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Народные приметы на 20 мая
– Увидите ранних ласточек – год будет счастливый.
– Если ласточки высоко летают – то погода будет хорошей.
– Дождливый день – до теплому сентябрю.
– Молодой месяц в небе – пришло время сажать овощи, чтобы осенью получить богатый урожай.
– Если утром воздух сухой, а к вечеру влажность увеличится, то на следующий день будет ясная и теплая погода.
– Сны с 19 на 20 мая несут благополучие. Сновидение, увиденное днем 20 мая, предвещает радостные события.
Что можно делать 20 мая
1. Если помолитесь сегодня за успех на работе, то вскоре вас ждет повышение и рост в карьере.
Что нельзя делать 20 мая
1. Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать по возможности.