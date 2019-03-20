20 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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20 марта 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 20 марта / unsplash.com

20 марта 2019 года почитается память великомученика Василия. В этот день поклоняются чудодейственной иконе "Споручница грешных". Иконе молятся об избавлении от болезни. Также 20 марта называют Василием капельником, ведь именно сейчас наступают долгожданные оттепели, текут ручьи. Считается, что мрачная зима осталась позади, а природа просыпается ото сна.

Также 20 марта отмечается День счастья, Международный день астрологии и Международный день без мяса. Международный день без мяса во многих странах отмечают с 1985 года. В этот день магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также сострадание к животным, которых убивают ради мяса. Каждый год, 20 марта, наступает весеннее равноденствие – одно из уникальнейших явлений природы.

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Именины сегодня празднуют: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

Народные приметы на 20 марта

– В этот день можно привлечь понравившуюся девушку.

– Сон, который приснится сегодня, – сбудется через 3 года.

– С крыш капает вода – год будет очень плодородным.

– Прилетели 20 марта птицы – ждите обильного урожая хлеба.

– Похолодало к вечеру – ждите заморозков.

– Прилетели 20 марта жаворонки – погода будет теплой. Если в этот день увидите зяблика – ждите похолодания.

– Прилетели журавли – ждите поздней весны.

– Ласточки над крышей свили гнездо – к несчастью.

– Ласточка вьет гнездо на солнечной стороне – примета того, что лето будет ненастным.

Что можно делать 20 марта

1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

2. Если в этот день одинокий человек искренне помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.

Что нельзя делать 20 марта

1. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

2. Не рекомендуется в этот день находиться в неубранном доме.

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Прогноз погоды на 20 марта: в Украине почти везде – солнечно и сухо, теплее всего – на Востоке
сегодня
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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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