20 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 марта происходит весеннее равноденствие. Это чрезвычайно мощный день, который даже считается магическим, ведь имеет сильную энергетику.
Также 20 марта отмечается День счастья, Международный день астрологии и Международный день без мяса. Международный день без мяса во многих странах отмечают с 1985 года. В этот день магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также сострадание к животным, которых убивают ради мяса.
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Именины сегодня празднуют: Антонина, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения.
Народные приметы на 20 марта
– Если днем пасмурно, а до ночи холодно, то вскоре следует ждать заморозков.
– Синева горизонта предвещает быстрое потепление, а прояснение к вечеру напротив сулит заморозки.
– Дует южный ветер – вскоре возможна засуха.
– Если в этот день прилетали жаворонки, то весна будет теплой, а появление зяблика означало продолжение зимы.
– Увиденный 20 марта сон обязательно сбудется через три года
Что можно делать 20 марта
1. Очистите дом от ненужных вещей, которыми вы не пользуетесь.
Что нельзя делать 20 марта
1. В этот день нельзя тратить время попусту. Стоит выполнить важные дела и поставить четкие цели.
2.Не ссорьтесь ни с кем, не вступайте в словесные перепалки и ни на кого не обижайтесь. Негативная энергетика в этот день может плохо повлиять на вашу жизнь.