20 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что нельзя и можно делать 20 ноября
Что нельзя и можно делать 20 ноября / 24 канал

20 ноября 2018 года чествуют икону "Взыграние". На иконе изображена Мария с маленьким Иисусом. Говорят, что этот образ воплощает полноту материнства. В этот день к иконе обращаются беременные женщины и молодые мамы. Верят, что она помогает облегчить роды. Также святыня способствует вскармливанию и правильному воспитанию ребенка.

Икона Божией Матери "Взыграние" считается одной из удивительных и уникальных. На ней младенец Иисус изображается в движении, а не статично, как во всех образах. Икона является копией аналогичного византийского образа и считается чудотворной. Ей часто молятся женщины, которые не могут зачать ребенка. Можно приходить к образу парой, чтобы молиться вместе с мужем.

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Именины 20 ноября отмечают: Богдан, Валерий, Евгений, Иосиф, Иван, Иларион, Кирилл, Павел, Федор.

Ікона Божої Матері
Икона Божией Матери "Взыграние"

Народные приметы 20 ноября:

– Гололед в этот день будет указывать на то, что такая погода продержится достаточно долго.

– Если человек родится 20 ноября, то будет очень трудолюбивым.

– кричат ​​беспокойно вороны – на следующий день следует ожидать снегопада.

Что делать 20 ноября:

1. Женщины, которые ждут ребенка – просят у Божьей матери облегчения родов и здоровья для младенца.

2. Беременной женщине в этот день надо быть особенно доброй и искренней, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье – тогда ребенок будет здоровым и счастливым.

3. Рекомендуется женщинам в положении думать только положительно и просыпаться с самого утра.

Что нельзя делать 20 ноября:

1. Отгоняйте  в этот день дурные мысли. Все, о чем в этот день думает беременная – переносится на ребенка. Помыслы должны быть чистыми и добрыми.

2. Беременной женщине в этот день нельзя перекусывать на ходу, ведь ребенок будет беспокойным.

3. Женщине, которая ждет рождения ребёнка не стоит лениться и проводить весь день в постели. Если беременная женщина будет много спать и лениться, ребенок будет таким же ленивым.

Теги: LifeStyle Традиции
Источник: 24 канал
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