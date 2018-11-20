20 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 ноября 2018 года чествуют икону "Взыграние". На иконе изображена Мария с маленьким Иисусом. Говорят, что этот образ воплощает полноту материнства. В этот день к иконе обращаются беременные женщины и молодые мамы. Верят, что она помогает облегчить роды. Также святыня способствует вскармливанию и правильному воспитанию ребенка.
Икона Божией Матери "Взыграние" считается одной из удивительных и уникальных. На ней младенец Иисус изображается в движении, а не статично, как во всех образах. Икона является копией аналогичного византийского образа и считается чудотворной. Ей часто молятся женщины, которые не могут зачать ребенка. Можно приходить к образу парой, чтобы молиться вместе с мужем.
Читайте также: Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: действенные советы
Именины 20 ноября отмечают: Богдан, Валерий, Евгений, Иосиф, Иван, Иларион, Кирилл, Павел, Федор.
Икона Божией Матери "Взыграние"
Народные приметы 20 ноября:
– Гололед в этот день будет указывать на то, что такая погода продержится достаточно долго.
– Если человек родится 20 ноября, то будет очень трудолюбивым.
– кричат беспокойно вороны – на следующий день следует ожидать снегопада.
Что делать 20 ноября:
1. Женщины, которые ждут ребенка – просят у Божьей матери облегчения родов и здоровья для младенца.
2. Беременной женщине в этот день надо быть особенно доброй и искренней, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье – тогда ребенок будет здоровым и счастливым.
3. Рекомендуется женщинам в положении думать только положительно и просыпаться с самого утра.
Что нельзя делать 20 ноября:
1. Отгоняйте в этот день дурные мысли. Все, о чем в этот день думает беременная – переносится на ребенка. Помыслы должны быть чистыми и добрыми.
2. Беременной женщине в этот день нельзя перекусывать на ходу, ведь ребенок будет беспокойным.
3. Женщине, которая ждет рождения ребёнка не стоит лениться и проводить весь день в постели. Если беременная женщина будет много спать и лениться, ребенок будет таким же ленивым.