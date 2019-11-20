20 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 ноября чествуют икону "Взыграние". На иконе изображена Мария с маленьким Иисусом. Говорят, что этот образ воплощает полноту материнства. В этот день к иконе обращаются беременные женщины и молодые мамы. Верят, что она помогает облегчить роды. Также святыня способствует вскармливанию и правильному воспитанию ребенка.

Икона Божией Матери "Взыграние" считается одной из чрезвычайных и уникальных. На ней младенец Иисус изображается в движении, а не статично, как на всех образах. Икона является копией аналогичного византийского образа и считается чудотворной. Ей часто молятся женщины, которые не могут зачать ребенка. Можно приходить к образу парой, чтобы молиться вместе с мужем.

Именины 20 ноября празднуют: Богдан, Валерий, Евгений, Иосиф, Иларион, Кирилл, Федор.

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Народные приметы на 20 ноября

– Гололед в этоь день указывает на то, что такая погода продержится достаточно долго.

– Беспокойно кричат вороны – на следующий день стоит ожидать снегопада.

– Если человек родится 20 ноября, то будет очень трудолюбивым.

Что можно делать 20 ноября

1. Женщинам, которые ждут рождения ребенка, надо попросить у Божьей Матери облегчение родов и здоровья для младенца.

2. Беременной женщине в этот день нужно быть доброй и искренней, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье – тогда ребенок будет здоровым и счастливым.

3. Рекомендуется женщинам на сносях думать только положительно и просыпаться с самого утра.

Что нельзя делать 20 ноября

1. Гоните в этот день плохие мысли. Все, о чем в этот день думает беременная женщина – переносится на ребенка. Помыслы должны быть чистыми и добрыми.

2. Беременной женщине в этот день нельзя перекусывать на ходу, так как ребенок будет беспокойным.

3. Женщине, которая ждет рождения младенца, не стоит лениться и проводить весь день в постели. Если беременная женщина будет много спать и лениться, ребенок будет таким же ленивым.