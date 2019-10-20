20 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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20 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 20 октября / unsplash.com

20 октября в народном календаре отмечается память двух святых, которые носили имя Сергей. Первый из них, преподобный Сергий Печерский, жил в 13 веке. Другой святой — Сергей Нуромский жил в 15 веке.

Именины сегодня отмечают: Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Юлиан.

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Народные приметы на 20 октября

– Если снег выпадет 20 октября – ждите раннюю зиму.

– Снег выпал, но на деревьях еще остались листья – до настоящей зимы еще далеко.

– Если 20 октября хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.

– Если на улице бледная луна – по приметам, начнется снег с морозом.

Что можно делать 20 октября

1. Возьмитесь за дела, которые вы давно откладывали. Сегодня вы все сможете до конца выполнить.

Что нельзя делать 20 октября

1. Сегодня не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте о том, где вы можете подзаработать.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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