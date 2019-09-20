20 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 сентября в народном календаре почитается память мученика Созонта. Также в этот день почитается память преподобного Луки Глубокореченского.
Именины сегодня отмечают: Иван.
Читайте также: Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка
Народные приметы на 20 сентября
– Черные облака – к дождю.
– Белые облака – к ненастью.
– Журавли высоко и медленно летят – к холодной и дождливой осени.
– Если на хвойных деревьях шишки низко растут, то скоро ударят морозы. Если они растут высоко, то зима будет поздней.
Что можно делать 20 сентября
1. Чтобы весь год быть здоровым, в этот день надо съесть лук.
2. Если в этот день первым в дом войдет мужчина, то весь год в семье никто не будет болеть.
Что нельзя делать 20 сентября
1. Давать или занимать деньги и хлеб в Луков день – к неприятностям.
2. Маленьким девочкам в этот день нельзя дарить кукол, ведь в замужестве они будут бесплодными.
3. Не рекомендуется свататься в этот день – к распаду будущего союза.