20 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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20 сентября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 20 сентября / Фото из открытых источников

20 сентября в народном календаре почитается память мученика Созонта. Также в этот день почитается память преподобного Луки Глубокореченского.

Именины сегодня отмечают: Иван.

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Народные приметы на 20 сентября

– Черные облака – к дождю.

– Белые облака – к ненастью.

– Журавли высоко и медленно летят – к холодной и дождливой осени.

– Если на хвойных деревьях шишки низко растут, то скоро ударят морозы. Если они растут высоко, то зима будет поздней.

Что можно делать 20 сентября

1. Чтобы весь год быть здоровым, в этот день надо съесть лук.

2. Если в этот день первым в дом войдет мужчина, то весь год в семье никто не будет болеть.

Что нельзя делать 20 сентября

1. Давать или занимать деньги и хлеб в Луков день – к неприятностям.

2. Маленьким девочкам в этот день нельзя дарить кукол, ведь в замужестве они будут бесплодными.

3. Не рекомендуется свататься в этот день – к распаду будущего союза.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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