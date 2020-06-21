21 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 июня отмечается день Федора Стратилата, который пострадал за Христа в Ираклии 8 февраля 319 года.
Именины сегодня празднуют: Федор, Павел.
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Народные приметы на 21 июня
– Утром много росы – ждите хорошего урожая льна.
– Засуха на Федора – ждите хорошего урожая.
– Если на Федора в небе много звезд – будет много грибов в сентябре.
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Что можно делать 21 июня
- Сегодня необходимо положить у порога дома крапиву, тогда все напасти обойдут ваш дом стороной.
- Если в етот день собрать лекарственные травы, сделать из них букет и повесить на видном месте в доме, то вас обойдут все беды и болезни.
Что нельзя делать 21 июня
- Не рекомендуется етот день проводить в одиночестве. Желательно сохранять спокойное и позитивное настроение, тогда весь следующий год вас будет сопровождать гармония и удача.
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