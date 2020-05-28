21-летнего рэпера Houdini дерзко застрелили в Канаде

В канадском Торонто произошло дерзкое убийство. 21-летнего рэпера Houdini настоящее имя которого – Димарджио Дженкинс, застрелили прямо посреди улицы.

По информации местного издания Toronto Sun, нападение произошло, когда Houdini шел по улице с 15-летним подростком. Когда ребята проходили мимо отеля, припаркованное авто нападавших резко развернулось и оттуда открылась стрельба. Рэпера с огнестрельными ранениями доставили в больницу, однако спасти 21-летнего музыканта не удалось. Дело расследуют как умышленное убийство.

Читайте также: Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко умер от передозировки лекарствами

Кроме этого, правоохранители сообщили журналистам, что в результате нападения пострадали еще двое человек. В больницу доставили подростка, который сопровождал Houdini, а также 27-летнюю девушку, которая была очевидицей убийства. Сейчас за их жизнь борются медики.

Правоохранители пока не задержали дерзких нападающих. В то же время адвокат рэпера обратился к властям с просьбой тщательно расследовать дело, ведь Houdini стал 30 жертвой с начала 2020 года, который погиб в результате стрельбы на улице.

Что известно о Houdini

Рэпер Houdini был восходящей звездой Канады. Он родился и вырос в Торонто, поэтому подозревают, что нападавшие знали его ежедневные маршруты.

Перед смертью музыкант успел выпустить миниальбом с названием underGROUND и анонсировал выпуск новых песен, записанных с музыкантом Tory Lanez. Самыми популярными треками Houdini были Late Nights, Myself и Backseats.

Смотрите клип к песне Houdini-Late Nights: видео