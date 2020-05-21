21 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 мая отмечают день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой апостол был сыном Заведея и Саломии – дочери святого Иосифа Обручника.

За исповедание веры в Господа, апостола приговорили к смерти. Он должен был выпить яд и сразу умереть, однако после выпитой смертельной чаши он остался жив. До конца своих дней он совершал чудеса.

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Апостол прожил более 100 лет и остался единственным живым человеком, который видел Иисуса Христа во время его земной жизни.

Именины сегодня празднуют: Иван, Арсений, Станислав.

Народные приметы на 21 мая

– Черемуха 21 мая цветет – пора сеять пшеницу.

– Облака в одну кучу сбиваются – ждите непогоду.

– Дождливый день – к урожаю грибов.

– Вечернее небо красное – к хорошей погоде.

Что можно делать 21 мая

До восхода солнца нужно собрать росу. Наши предки верили, что если ею протереть больные глаза – человек вскоре поправится. Девушки умывались росой, чтобы быть красивыми, а старшие женщины, чтобы не болела голова.

Что нельзя делать 21 мая