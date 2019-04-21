21 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 апреля 2019 года отмечают день святого Руфа, святого "гадюшника". По народному поверью, в этот день нельзя ходить в лес, потому что там ползают гадюки, и они кусают именно в этот день.

Предки верили, что в этот день Луна с Солнцем встречаются, и эти встречи могли обещать что-то хорошее или плохое. Добрая встреча приводит к ясной и теплой погоде, по которой судили о теплом лете. Если встреча была неудачной, то день был дождливым, и это был плохой знак.

Именины сегодня празднуют: Ларион, Иван, Юлия.

Читайте также: Чистый четверг 2019: дата и что нельзя делать в этот день в Украине

Народные приметы на 21 апреля

– Если вечер выдался теплым, а ночь тихой, лето будет жарким и сухим.

– Если день солнечный – лето наступит скоро.

– Облака и туман в этот день прогнозируют "мокрое" лето и неурожайный год.

– Славяне верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться водой из источника и пить ее.

Что можно делать 21 апреля

1. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливой и долгой. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.

Что нельзя делать 21 апреля

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.