21 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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21 апреля 2019 Вербное воскресенье в Украине - что нельзя делать в праздник
Что можно и нельзя делать 21 апреля / dic.academic.ru

21 апреля 2019 года отмечают день святого Руфа, святого "гадюшника". По народному поверью, в этот день нельзя ходить в лес, потому что там ползают гадюки, и они кусают именно в этот день.

Предки верили, что в этот день Луна с Солнцем встречаются, и эти встречи могли обещать что-то хорошее или плохое. Добрая встреча приводит к ясной и теплой погоде, по которой судили о теплом лете. Если встреча была неудачной, то день был дождливым, и это был плохой знак.

Именины сегодня празднуют: Ларион, Иван, Юлия.

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Народные приметы на 21 апреля

– Если вечер выдался теплым, а ночь тихой, лето будет жарким и сухим.

– Если день солнечный – лето наступит скоро.

– Облака и туман в этот день прогнозируют "мокрое" лето и неурожайный год.

– Славяне верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться водой из источника и пить ее.

Что можно делать 21 апреля

1. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливой и долгой. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.

Что нельзя делать 21 апреля

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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