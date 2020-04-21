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21 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 21 апреля / Фото из открытых источников

21 апреля в народном календаре отмечается день священномученика апостола Родиона.

Именины сегодня отмечают: Ларион, Иван.

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Народные приметы на 21 апреля

– Если в этот день будут ранние и короткие сумерки с красноватым месяцем, то на следующий день будет тепло, но с грозами.

– Яркая солнечная погода – будет раннее лето.

– Если в этот день дождь и туман, то будет неурожайный год.

– Если в этот день теплый вечер и тихая ночь, то будет жаркое и сухое лето.

– Если в этот день туманное утро, то ждите непогоды в летние дни.

Что можно делать 21 апреля

  1. В народе верили, что вода в этот день обладает целительной силой, поэтому стоит выпить воду из источника и омыть ею лицо.

Что нельзя делать 21 апреля

  1. Сегодняшний день считается опасным, поэтому рекомендуется не выходить из дома без особых на то нужд.
  2. В этот день следует отказаться от любых начинаний.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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