21 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 апреля в народном календаре отмечается день священномученика апостола Родиона.
Именины сегодня отмечают: Ларион, Иван.
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Народные приметы на 21 апреля
– Если в этот день будут ранние и короткие сумерки с красноватым месяцем, то на следующий день будет тепло, но с грозами.
– Яркая солнечная погода – будет раннее лето.
– Если в этот день дождь и туман, то будет неурожайный год.
– Если в этот день теплый вечер и тихая ночь, то будет жаркое и сухое лето.
– Если в этот день туманное утро, то ждите непогоды в летние дни.
Что можно делать 21 апреля
- В народе верили, что вода в этот день обладает целительной силой, поэтому стоит выпить воду из источника и омыть ею лицо.
Что нельзя делать 21 апреля
- Сегодняшний день считается опасным, поэтому рекомендуется не выходить из дома без особых на то нужд.
- В этот день следует отказаться от любых начинаний.
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