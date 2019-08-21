21 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 августа в народном календаре отмечают память святителя Мирона чудотворца, епископа Критского.
Именины сегодня празднуют: Григорий, Леонид, Федор.
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Народные приметы на 21 августа
– Иней утром появляется – будет богатый урожай в следующем году.
– Каким будет Мирон – такой, по приметам, будет погода в январе.
– Плохая погода 21 августа – непогода продержится до Бабьего лета.
Что можно делать 21 августа
1. Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.
2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.
Что нельзя делать 21 августа
1. За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит.
2. Не спорьте с более старшими людьми.
Источник: LifeStyle 24
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