21 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 августа в народном календаре отмечают память святителя Мирона чудотворца, епископа Критского.

Именины сегодня празднуют: Григорий, Леонид, Федор.

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Народные приметы на 21 августа

– Иней утром появляется – будет богатый урожай в следующем году.

– Каким будет Мирон – такой, по приметам, будет погода в январе.

– Плохая погода 21 августа – непогода продержится до Бабьего лета.

Что можно делать 21 августа

1. Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.

2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Что нельзя делать 21 августа

1. За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит.

2. Не спорьте с более старшими людьми.