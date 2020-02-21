21 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 февраля в православной церкви почитают святого Захария Серповидца. Он получил это прозвище после того, как в одном из своих снов увидел серп, что парил в воздухе. Им оказался свиток с откровениями от Господа.

Именины сегодня празднуют: Захар, Федор, Макар.

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Народные приметы на 21 февраля

– Если ночью прогремело, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом.

– Собака ложится на снег – скоро потеплеет, валяется в снегу – завтра будет метель.

Что можно делать 21 февраля

1. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвастайтесь, потому что они не зачтутся.

2. Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерить, а лишь потом – отрезать.

Что нельзя делать 21 февраля

1. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

2. В этот день нельзя смотреть очень долго в зеркало к западу, ведь можно привлечь в свою жизнь беду. Пожилым людям не стоит заглядывать в зеркало и после захода солнца, потому что можно навлечь скорую смерть.