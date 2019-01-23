21-летняя беременная Тина Кунаки показала округлый живот: фото

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Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель / www.gettyimages.com

Вторая жена 52-летнего французского киноактера Венсана Касселя, 21-летняя Тина Кунаки не скрывает своей беременности и сделала сюрприз поклонникам супругов, показав свои новые фото в социальных сетях.

Новые снимки, на которых Кунаки демонстрирует округлый живот, возлюбленная Касселя опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке красавица позирует в теплом белом свитере, который обнажает ее плечи. Также Тина показала милое селфи с домашним котом.

Фотографии быстро набирают популярность, поэтому в сети за 40 минут они собрали более 30 тысяч лайков и сотни положительных комментариев.

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Напомним, что Венсан Кассель обручился с Тиной в марте этого года, а 24 августа пара поженилась. Они познакомились в 2015 году на острове Ибица сразу после того, как Венсен Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекали актера. Затем они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.

Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы
Источник: 24 канал
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