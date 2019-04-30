21-летняя певица Джорджа Смит стала новым лицом Diоr

Ежегодно знаменитые модные дома ищут для своих будущих коллекций новые лица, которые смогли бы как-то воссоздать идею или задать тон своему образу. Так, для новой линейки одежды Christian Dior представители марки выбрали 21-летнюю английскую певицу Джорджу Смит.

Феерический показ и представление новой коллекции от Christian Dior прошло в Марракеше накануне, 29 апреля. Так, шоу под названием Cruise 2020 прошло в необычном месте и с невероятным антуражем. Однако во время презентации коллекции Мария Грация Кюри, которая является директором модного дома, удивила не только организацией мероприятия, но и новыми назначениями.

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Послом (представителем) следующей линейки косметических средств станет 21-летняя английская певица. Джорджа Смит уже смогла добиться немалых успехов в музыкальной карьере, а именно получить номинацию в премии Золотой глобус-2019, а теперь будет иметь честь сотрудничать с одним из самых знаменитых брендов в мире.

По словам представителей Джорджа Смит наработала свой стиль, который уже стал достаточно узнаваемым, а также она активно отстаивает политические и феминистские темы, поэтому будет в определенной степени примером для женщин, которые пользуются косметикой Dior.



Мария Грация Кюри и Джорджа Смит / Instagram / @jorjasmith_