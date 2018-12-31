21-летняя Тина Кунаки беременна от 52-летнего Венсана Касселя: фото округлого живота

Официально: вторая жена французского киноактера Венсана Касселя Тина Кунаки беременна от 52-летнего мужчины.

Соответствующее фото опубликовала Тина Кунаки на своей странице в Instagram.

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Как известно, Кассель встретил Новый год с молодой женой в штате Баия в Бразилии. Оттуда они и решили сообщить приятную новость о пополнении в семье.

Кунаки позирует обнаженной на пляже, прикрываясь лишь широкополой шляпой, и демонстрирует округлый живот. "Счастливый Новый год", – отметила 21-летняя девушка в подписи.

К слову, у актера уже есть двое детей от Моники Беллуччи, а для Тины ребеночек будет первым.



Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Смотрите видео: Венсан Кассель и беременная Тина Кунаки



Тина Кунаки / Instagram-Stories / @tinakunakey

Напомним, что Венсан Кассель обручился с Тиной в марте этого года, а 24 августа пара поженилась. Они познакомились в 2015 году на острове Ибица сразу после того, как Венсан Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекали 51-летнего актера. Затем они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.