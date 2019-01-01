21-летняя Тина Кунаки родила ребенка от 52-летнего Венсана Касселя

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Тина Кунаки родила ребенка - кого родила Тина Кунаки

21-летняя жена французского актера и экс-супруга Моники Беллуччи Венсана Касселя, Тина Кунаки родила своего первенца.

Об этом сообщил актер Венсан Кассель на своей странице в Instagram.

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Бывший муж Моники Беллуччи опубликовал на День всех влюбленных, 14 февраля, фото с "емоджи" беременной женщины, которая похожа на Тину Кунаки, в 13:41. В комментариях тысячи поклонников поздравляют актера с пополнением в семье.

"С Днем Святого Валентина, моя", – подписал снимок Венсан.

К слову, у актера уже есть двое детей от Моники Беллуччи, а для Тины малышка стала первой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

 

Официально о беременности супруги поклонники узнали в начале 2019 года. Кассель встретил Новый год с молодой женой в штате Баия в Бразилии. Оттуда они и решили сообщить приятную новость о пополнении в семье.

Кунаки позировала обнаженной на пляже и демонстрировала округлый живот. "Самый счастливый Новый год", – отметила 21-летняя девушка в подписи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 

После известия о беременности, модель Тина Кунаки не скрывала своего округлого живота, публикуя достаточно пикантные фото. Венсан Кассель также решил поделиться с поклонниками видео с любимой.

 

 

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Тина Кунаки
Источник: 24 канал
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