21 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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21 мая 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 21 мая

21 мая 2019 года чествуют Иоанна Богослова – одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. По преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломеи – дочери святого Иосифа Обручника, и Зеведея. Был призван Иисусом Христом одновременно со своим старшим братом Иаковом стать учеником.

Именины сегодня отмечают: Арсений, Иван.

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Народные приметы на 21 мая

– Хороший день – летом будет хороший урожай грибов.

– Дождливый день – примета того, что грибов будет много.

– Обильно цветет черемуха – лето будет мокрое.

– Луна 21 мая покрыта дымкой – вскоре погода ухудшится.

– Черемуха 21 мая цветет – пора сеять пшеницу.

– Небо вечером окрашивается в красный цвет – погода в ближайшие дни будет хорошей. Если же небо красное утром – будет дождь

– Облака 21 мая плывут по направлению вверх – будет ясный день, и наоборот.

– Облака в одну кучу сбиваются – ждите непогоды.

Что можно делать 21 мая

1. Наши предки в этот день до восхода солнца собирали росу и больные промывали ей глаза, девушки умывались ею, чтобы быть красивыми, пожилые люди мочили голову в росу "чтобы не болела", а хозяйки кропили этой росой домашнюю птицу – "чтобы плодились цыплята" .

Что нельзя делать 21 мая

1. Не встревайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергий в этот день важно найти применение.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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