21 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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21 марта 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 21 марта / unsplash.com

21 марта – праздник весеннего солнцеворота. В этот день стоит в свой дом принести как можно больше веток вербы и поставить в каждой комнате. Считается, что это способствует красоте, здоровью и чистоте. Если ветка вербы в этот день будет стоять в вашем доме, то она выгонит все трудности и скорби из дома, принесет счастье семье и достаток.

Именины сегодня празднуют: Владимир, Иван, Панас.

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Народные приметы на 21 марта

– Птицы вьют гнезда с солнечной стороны – лето будет холодным.

– Рано прилетели жаворонки – примета того, что весна будет теплой.

– Снег 21 марта еще не сошел, но верба уже зацвела – погода будет теплой.

– Появился туман – ждите заморозков.

– По небу быстро плывут высокие облака – скоро наступит тепло.

– Солнечный день 21 марта предвещает теплое лето. Если на улице холодно и пасмурно, то летние месяцы будут такими же.

Что можно делать 21 марта

1. Если вечером выйти на перекресток и сказать: "Один, два, три!", то можно увидеть свое будущее. Если проедет красная машина – встретите любовь. Черная машина предвещает неприятности, зеленая – деньги, синяя мечты осуществятся, серая – будут изменения в жизни, желтая – вас ждет успех.

2. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливой и долгой. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.

Что нельзя делать 21 марта

1. Самому сажать вербу во дворе собственного дома – к смерти.

2. В этот день нельзя начинать серьезные дела, так как успеха не будет. Поэтому не стройте планы на будущее, ведь, скорее всего, они не осуществятся.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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