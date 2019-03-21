21 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 марта – праздник весеннего солнцеворота. В этот день стоит в свой дом принести как можно больше веток вербы и поставить в каждой комнате. Считается, что это способствует красоте, здоровью и чистоте. Если ветка вербы в этот день будет стоять в вашем доме, то она выгонит все трудности и скорби из дома, принесет счастье семье и достаток.
Именины сегодня празднуют: Владимир, Иван, Панас.
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Народные приметы на 21 марта
– Птицы вьют гнезда с солнечной стороны – лето будет холодным.
– Рано прилетели жаворонки – примета того, что весна будет теплой.
– Снег 21 марта еще не сошел, но верба уже зацвела – погода будет теплой.
– Появился туман – ждите заморозков.
– По небу быстро плывут высокие облака – скоро наступит тепло.
– Солнечный день 21 марта предвещает теплое лето. Если на улице холодно и пасмурно, то летние месяцы будут такими же.
Что можно делать 21 марта
1. Если вечером выйти на перекресток и сказать: "Один, два, три!", то можно увидеть свое будущее. Если проедет красная машина – встретите любовь. Черная машина предвещает неприятности, зеленая – деньги, синяя мечты осуществятся, серая – будут изменения в жизни, желтая – вас ждет успех.
2. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливой и долгой. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.
Что нельзя делать 21 марта
1. Самому сажать вербу во дворе собственного дома – к смерти.
2. В этот день нельзя начинать серьезные дела, так как успеха не будет. Поэтому не стройте планы на будущее, ведь, скорее всего, они не осуществятся.