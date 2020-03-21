21 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 марта в народном календаре отмечают день святого Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского. Считается, что в этот день прилетают все птицы и приносят с собой тепло.

Именины сегодня отмечают: Владимир, Иван, Афанасий.

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Народные приметы на 21 марта

– Какая сегодня погода, такой она будет и все лето.

– День окутан туманом, значит, скоро будут заморозки.

– Если облака плывут по небу быстро и высоко – хорошая погода продержится еще долго.

– Если с южной стороны много птичьих гнезд, значит лето будет холодным.

– Жаворонки вернулись домой – весна будет теплой.

Что можно делать 21 марта

1. Если выпороть ивой больного, то он выздоровеет, а здоровый не будет болеть.

2.Веточка ивы, срезанная 21 марта, очистит дом от множества печали и горя.

Что нельзя делать 21 марта

1. Не рекомендуется в этот день отправляться в дальний путь.

2.Нельзя подписывать важные документы и занимать деньги.

3.Запрещается в этот день проводить любые операции, ведь болезнь может еще больше обостриться.

4.Чтобы не потерять красоту, женщинам нельзя спать под луной.