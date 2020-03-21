21 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 марта в народном календаре отмечают день святого Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского. Считается, что в этот день прилетают все птицы и приносят с собой тепло.
Именины сегодня отмечают: Владимир, Иван, Афанасий.
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Народные приметы на 21 марта
– Какая сегодня погода, такой она будет и все лето.
– День окутан туманом, значит, скоро будут заморозки.
– Если облака плывут по небу быстро и высоко – хорошая погода продержится еще долго.
– Если с южной стороны много птичьих гнезд, значит лето будет холодным.
– Жаворонки вернулись домой – весна будет теплой.
Что можно делать 21 марта
1. Если выпороть ивой больного, то он выздоровеет, а здоровый не будет болеть.
2.Веточка ивы, срезанная 21 марта, очистит дом от множества печали и горя.
Что нельзя делать 21 марта
1. Не рекомендуется в этот день отправляться в дальний путь.
2.Нельзя подписывать важные документы и занимать деньги.
3.Запрещается в этот день проводить любые операции, ведь болезнь может еще больше обостриться.
4.Чтобы не потерять красоту, женщинам нельзя спать под луной.