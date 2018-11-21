21 ноября 2018 года чествуют Святого Михаила. Христиане считают его одним из семи архангелов (старших ангелов), архистратигом небесного воинства, покровителем человеческого рода.

По древним преданиям, сатана был самым светлым из небесных духов, за что и его назвали Люцифером. Однако позже у него появилось самолюбие, надменность и злоба, он увлек этим многих других духов. Архангел Михаил собрал войско благочестивых ангелов и устроил войну против сатаны и его коварных ангелов. Сатана не удержался и был свергнут вместе со своим войском на землю. С тех пор Архангел Михаил не перестает бороться за спасение человеческого рода.

Читайте также: Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: действенные советы

Именины 21 ноября празднуют: Кондрат, Михаил.

Народные приметы 21 ноября:

– Если снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим.

– Если будут стоять густые туманы, то погода такой будет до зимнего Николая.

Читайте также: Выходные в декабре 2018: какие праздничные дни ожидают украинцев

– Иней – к большому снегу, а туман – на оттепель.

– От Михаила зима начинает ковать морозы.

- Как Михаил закует, то Николай не раскует.

– Если на Михаила ночь ясная, то будет зима снежная и красная.

Что можно делать 21 ноября

1. Приглашайте в дом гостей. Считается, что чем больше друзей и родных будет в доме, тем богаче будет жить семья в следующем году.

2. Приготовьте в этот день холодец из говядины или свинины.

3. В этот день готовят пироги, в одном из которых запекали монетку. Если монетка попадется девушке, которая еще не замужем, то в ближайшее время она найдет вторую половинку, женщине монетка предвещает беременность, одинокому парню – успех, а мужчине – богатство.

4. Давайте в этот день детям мед. Можете намазать его на хлеб или пироги с фруктами, чтобы они были здоровыми и счастливыми.

5. Девушки, которые долго не могут выйти замуж, могут попросить помощи у святого Михаила, который вскоре сведет со второй половинкой.

Что нельзя делать 21 ноября

1. Не проходите мимо людей, которые просят милостыню. Думайте в этот день о людях, у которых трудное положение.

2. Не езжайте в дальнюю дорогу, лучше провести день дома с друзьями и близкими.