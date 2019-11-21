21 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 ноября 2019 года чтят Святого Михаила. Христиане считают его одним из семи архангелов (старших ангелов), архистратигом небесного воинства, покровителем человеческого рода.

По древним преданиям, Сатана был яснейшим из небесных духов, за что и его назвали Люцифером. Однако, через некоторое время у него появились самолюбие, надменность и злоба, он увлек этим многих других духов. Архангел Михаил собрал войско благочестивых ангелов и устроил войну против Сатаны и его коварных ангелов. Сатана не удержался и был свергнут вместе со своим войском на землю. С тех пор Архангел Михаил не перестает бороться за спасение человеческого рода.

Именины 21 ноября празднуют: Кондрат, Михаил.

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Народные приметы на 21 ноября

– Если снег будет мокрым, то урожай на следующий год будет хорошим.

– Если будут стоять густые туманы, то погода будет такой до зимнего Николая.

– Иней – к большому снегу, а туман – на оттепель.

– От Михаила зима начинает ковать морозы.

– Как Михаил закует, то Николай не раскует.

– Если на Михаила ночь ясная, то будет зима снежная и красная.

Что можно делать 21 ноября

1. Приглашайте на Михаила в дом гостей. Считается, что чем больше друзей и родных будет в доме, тем богаче будет семья в следующем году.

2. Приготовьте в этот день холодец из говядины или свинины.

3. В этот день готовят пироги, в одном из которых запекают монетку. Если монетка попадется девушке, которая еще не замужем, то в ближайшее время она найдет вторую половинку, женщине монетка предвещает беременность, одинокому парню – успех, а мужчине – богатство.

4. Давайте в этот день детям мед. Можете намазать его на хлеб или пирог. Такая давняя традиция делается для того, чтобы они были здоровыми и счастливыми.

5. Девушки, которые долго не могут выйти замуж, могут попросить помощи у святого Михаила, который вскоре сведет со второй половинкой.

Что нельзя делать 21 ноября

1. Не проходите мимо людей, которые просят милостыню. Думайте в этот день о людях, у которых трудное положение.

2. Не отправляйтесь в дальнюю дорогу, лучше проведите день дома с друзьями и близкими.