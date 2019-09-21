21 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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21 сентября 2019 – праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 21 сентября / Фото з відкритих джерел

21 сентября православная церковь отмечает большой двенадцатый праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. В народе очень почитается Дева Мария, она по-матерински переживала за людей и заступается за них, если ей искренне помолиться.

Именины сегодня празднуют: Мария.

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Народные приметы на 21 сентября

– Какая погода в этот день – такой и осень будет.

– Ярко-красный закат или рассвет – к ветреной и дождливой погоде.

– С утра иней на траве – к непогоде.

– С деревьев все листья опали – к ранней зиме.

– На деревьях паутины много – к теплу.

– 21 сентября вся вода в колодце – святая.

Что можно делать 21 сентября

1. Сегодня хороший день, чтобы молодая пара познакомилась с родителями парня или девушки. Это нужно сделать для установления взаимосвязи между собой.

2. Бездетным женщинам, которые не могут забеременеть, в этот день надо молиться Деве Марии, чтобы она послала им ребенка. Также нужно заказать молебен в церкви и подать милостыню нищим.

3. Чтобы быть здоровым, в этот день надо сжечь всю старую одежду и обувь.

Что нельзя делать, 21 сентября

1. В этот праздник нельзя заниматься физическим трудом.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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