22 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 июля в народном календаре чествуют Панкратия и Кирилла. В народе этот день назывался "черничным", поскольку именно в этот день начинали собирать чернику.
Именины сегодня празднуют: Кирилл, Константин, Федор.
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Народные приметы на 22 июля
– Много черники уродилось – морозы зимой начнутся рано и будут сильными.
– Если ночью месяц стал выглядеть темнее, то ждите дождей до конца июля.
– Чтобы огурцы хороший урожай давали, нужно их высадить на грядке, где в прошлом году росла кукуруза.
– Кто сегодня чернику будет есть, тот будет здоровым, красивым и сильным.
– Если во время сбора урожая огурцов, один огурец тайно закопать на грядках, то урожай будет богатым.
Что можно делать 22 июля
- Если смотря на вечернее небо, вы увидите падающую звезду – ждите приятную неожиданность.
Что нельзя делать 22 июля
- В этот день нельзя никому ни в чем отказывать.
- Категорически запрещены в этот день ссоры в семье.
- Не рекомендуется начинать новые дела или планировать поездки – это может привести к неудачам.
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