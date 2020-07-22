22 июля в народном календаре чествуют Панкратия и Кирилла. В народе этот день назывался "черничным", поскольку именно в этот день начинали собирать чернику.

Именины сегодня празднуют: Кирилл, Константин, Федор.

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Народные приметы на 22 июля

– Много черники уродилось – морозы зимой начнутся рано и будут сильными.

– Если ночью месяц стал выглядеть темнее, то ждите дождей до конца июля.

– Чтобы огурцы хороший урожай давали, нужно их высадить на грядке, где в прошлом году росла кукуруза.

– Кто сегодня чернику будет есть, тот будет здоровым, красивым и сильным.

– Если во время сбора урожая огурцов, один огурец тайно закопать на грядках, то урожай будет богатым.

Что можно делать 22 июля

Если смотря на вечернее небо, вы увидите падающую звезду – ждите приятную неожиданность.

Что нельзя делать 22 июля