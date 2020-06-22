22 июня в народном календаре почитается память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белозерского.

Именины сегодня празднуют: Кирилл, Алексей, Григорий.

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Народные приметы на 22 июня

– Сон, который приснился в ночь с 21 на 22 июня – не осуществится.

– Гром утром на Кирилла предвещает долгую непогоду.

– Если вороны кричит, то скоро будет дождь.

– Муравьев много вокруг муравейника – будет летний солнечный день.

– Если 22 июня созрела земляника – сеять овес напрасно.

– Звездное небо в ночь на 22 июня предвещает хороший урожай грибов.

Что можно делать 22 июня

Считается, что этот день благоприятен для разговора с человеком, с которым вы давно не находите общий язык или в ссоре сним.

Что нельзя делать 22 июня