22 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 июня в народном календаре почитается память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белозерского.
Именины сегодня празднуют: Кирилл, Алексей, Григорий.
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Народные приметы на 22 июня
– Сон, который приснился в ночь с 21 на 22 июня – не осуществится.
– Гром утром на Кирилла предвещает долгую непогоду.
– Если вороны кричит, то скоро будет дождь.
– Муравьев много вокруг муравейника – будет летний солнечный день.
– Если 22 июня созрела земляника – сеять овес напрасно.
– Звездное небо в ночь на 22 июня предвещает хороший урожай грибов.
Что можно делать 22 июня
- Считается, что этот день благоприятен для разговора с человеком, с которым вы давно не находите общий язык или в ссоре сним.
Что нельзя делать 22 июня
- Сегодня нельзя ссориться с соседями и близкими, ведь если начать ссору, то и весь месяц будете ссориться.