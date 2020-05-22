22 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Что можно и нельзя делать 22 мая / Фото из открытых источников

22 мая отмечается День летнего Николая Чудотворца. Верующие считают святого защитником и покровителем. Чудотворец оберегает жилище от пожаров, спасает людей от бед и помогает молодым парам в их просьбах.