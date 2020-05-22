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22 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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22 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 22 мая / Фото из открытых источников

22 мая отмечается День летнего Николая Чудотворца. Верующие считают святого защитником и покровителем. Чудотворец оберегает жилище от пожаров, спасает людей от бед и помогает молодым парам в их просьбах.

Именины сегодня празднуют: Николай, Василий, Иосиф.

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Народные приметы на 22 мая

– Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.

– Ольха зацвела – пора сеять гречку.

– На следующий день после Николая идет дождь – лето будет дождливым и холодным.

Что можно делать 22 мая

  1. Если сегодня мокрое утро, то надо умыться утренней росой, чтобы в течение года быть здоровым.

Что нельзя делать 22 мая

  1. В этот праздник нельзя никому отказывать, кто просит у вас помощи. По поверью, если вы откажетесь помочь, то 7 лет будете терпеть нищету.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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