22 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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22 мая отмечается День летнего Николая Чудотворца. Верующие считают святого защитником и покровителем. Чудотворец оберегает жилище от пожаров, спасает людей от бед и помогает молодым парам в их просьбах.
Именины сегодня празднуют: Николай, Василий, Иосиф.
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Народные приметы на 22 мая
– Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.
– Ольха зацвела – пора сеять гречку.
– На следующий день после Николая идет дождь – лето будет дождливым и холодным.
Что можно делать 22 мая
- Если сегодня мокрое утро, то надо умыться утренней росой, чтобы в течение года быть здоровым.
Что нельзя делать 22 мая
- В этот праздник нельзя никому отказывать, кто просит у вас помощи. По поверью, если вы откажетесь помочь, то 7 лет будете терпеть нищету.
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