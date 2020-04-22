22 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 апреля в народном календаре отмечают день Вадима Ключника. Также в этот день отмечается глобальный праздник – Международный день Матери-Земли.
Именины сегодня отмечают: Антон, Вадим.
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Народные приметы на 22 апреля
– Если ком земли не рассыпается, то пахать еще рано, потому что почва еще сырая. Если же земля рассыпается, то пришло время пахать.
– Если погода в этот день не установилась, то лето будет сухое.
– Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным.
– Если восход солнца с белыми бликами, то в ближайшие дни дождя не будет.
– Одуванчик зацвел – наступила настоящая весна.
– Ветер и туман – к урожайному году.
– Много сока в березе – к прохладному и дождливому лету.
– Петухи рано запели – к перемене погоды.
– Синие облака – к дождливой и теплой погоде.
Что можно делать 22 апреля
- В этот день рекомендуется помириться с человеком, с которым у вас сложились плохие отношения.
Что нельзя делать 22 апреля
- Сегодня молодым девушкам нельзя громко разговаривать возле водоемов.
- Не беритесь в этот день за дела, к которым не лежит душа, ведь вы выполните их недобросовестно.
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