22 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 августа в народном календаре отмечают день святого Матфия – одного из учеников Иисуса, который стал одним из 12 апостолов после Иуды Искариота.
Именины сегодня отмечают: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Матвей, Петр, Юлиан.
Читайте также: Когда празднуют Спаса 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый
Народные приметы на 22 августа
– Дождь на Матфея – непогода продлится еще несколько дней.
– Обильная роса утром – на теплый день.
– Тихая вода в водоемах на Матфея – зима будет без метелей.
Что можно делать 22 августа
1. Астрологи советуют в этот день загадать самое потаенное желание.
Что нельзя делать 22 августа
1. Нельзя сильно веселиться, устраивать гуляния и разврат. Также запрещается грешить в этот день.
Источник: LifeStyle 24
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии