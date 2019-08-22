22 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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22 августа 2019 – праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 22 августа

22 августа в народном календаре отмечают день святого Матфия – одного из учеников Иисуса, который стал одним из 12 апостолов после Иуды Искариота.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Матвей, Петр, Юлиан.

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Народные приметы на 22 августа

– Дождь на Матфея – непогода продлится еще несколько дней.

– Обильная роса утром – на теплый день.

– Тихая вода в водоемах на Матфея – зима будет без метелей.

Что можно делать 22 августа

1. Астрологи советуют в этот день загадать самое потаенное желание.

Что нельзя делать 22 августа

1. Нельзя сильно веселиться, устраивать гуляния и разврат. Также запрещается грешить в этот день.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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