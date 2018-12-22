22 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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22 декабря 2018 – День святой Анны в Украине, что нельзя делать 22 декабря 2018
Что можно и нельзя делать 22 декабря / unsplash.com

22 декабря 2018 года почитается память святой Анны, которая известна как мать Богородицы. Анна вместе со своим мужем Иоакимом не могли зачать ребенка. Поскольку они находились в преклонном возрасте, им явился ангел, который возвестил о том, что вскоре они станут родителями. Благодарные Анна и Иоаким решили, что отдадут свою дочь в храм для служения Богу. Дочь родители назвали Марией.

В северном полушарии происходит зимнее солнцестояние, а затем 21 декабря считается самым коротким днем, а 22 декабря – самой длинной ночью. Именно с этого дня дни становятся длиннее и Солнце возрождается.

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Именины 22 декабря празднуют: Анна, Анатолий, Василий, Владимир, Степан.

Народные приметы на 22 декабря

– Если на улице хорошая погода – 31 января будет солнечно.

– Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.

– Если идет дождь – вся весна будет дождливой.

– На деревьях иней – под Новый год будет пасмурно.

– Обильный иней на деревьях – будет хороший урожай.

– Какая Анна до ночи, такая зима до весны.

Что можно делать 22 декабря

1. В день святой Анны беременные женщины и матери могут просить покровительницу о легких родах и здоровом ребенке.

Что нельзя делать 22 декабря

1. Беременным женщинам нельзя выполнять в этот день тяжелую работу, ведь она может навредить здоровью ребенка. Также следует особенно соблюдать пост именно в этот день.

2. Женщинам в положении нельзя встречаться с больными людьми, потому что ребенок может родиться нездоровым.

3. Анна является заступницей многих женских профессий, поэтому в этот день нельзя заниматься стиркой, шитьем, вышиванием, уборкой и другими серьезными делами.

Теги: LifeStyle Красота Традиции
Источник: 24 канал
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