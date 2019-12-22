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22 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 22 декабря / kc.lviv.ua

22 декабря христиане чтят память святой Анны, которая является матерью Богородицы. Она со своим мужем Йоакимом не могла зачать ребенка. Супруги были в преклонном возрасте, но однажды им явился ангел, возвестивший, что они вскоре станут родителями. Тогда Анна и Иоаким решили, что отдадут свою дочь в храм для служения Богу.

Именины 22 декабря празднует Анна.

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Народные приметы на 22 декабря

– Какая Анна до ночи, такая зима до весны.

– Если на улице хорошая погода, то 31 января будет солнечно.

– Если в этот день идет дождь – вся весна будет дождливой.

– Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.

– Обильный иней на деревьях – будет хороший урожай.

– На деревьях иней – под Новый год будет пасмурно.

День святої Анни
День святой Анны

Что можно делать 22 декабря

1. В этот праздник беременные женщины и матери могут просить покровительницу о легких родах и здоровм ребенке.

Что нельзя делать 22 декабря

1. Анна является покровительницей многих женских профессий, поэтому в этот день нельзя заниматься стиркой, шитьем, вышиванием, уборкой и другими серьезными делами.

2. Беременным женщинам нельзя встречаться с больными людьми, ведь ребенок может родиться нездоровым.

3. Женщинам в положении нельзя выполнять в этот день тяжелую работу, ведь она может навредить здоровью ребенка.

4. Придерживайтесь в день святой Анны рождественского поста.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Религия
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