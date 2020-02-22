22 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 февраля почитается память святых Панкрата и Никиты. В этот день крестьяне должны подготовить дом к приходу весны.

Именины сегодня празднуют: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр.

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Народные приметы на 22 февраля

– Если после 22 февраля следующие 7 дней будут холодными – ждите теплый и солнечный март.

– На небе багровый закат – к снегопаду.

– Если человек родился 22 февраля – он будет хорошим тружеником.

– Шумит лес – ждите скорое тепло.

– Ветви деревьев гнутся под снегом – год будет урожайным.

– Все сны на Панкрата являются вещими. Однако если увидишь лук во сне – это сулит неприятности и слезы.

Что можно делать 22 февраля

1. Если начать лечить любую болезнь именно на Панкрата, то эту болезнь можно будет победить.

2. Если в ласточкином гнезде в этот день отыскать небольшой камешек, то его можно использовать как оберег от любого зла. Но нельзя разрушать ласточкино гнездо – навлечешь на себя беду.

Что нельзя делать 22 февраля

​1. Нельзя в этот день точить ножи, так можно навлечь беду.

2. В этот день нельзя мыть голову, ведь навлечете себе неприятности на работе.