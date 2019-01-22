22 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 января 2019 года чествуют Евстратия Филиппа. В этот день, после завершения всех дел, люди пытаются браться за работу. Рекомендуется привести в порядок дом, выбросить хлам и подготовить дом к весеннему периоду. Дни начинают быть длиннее, поэтому хозяева имеют возможность сделать больше дел. Считается, что какой погодой будет 22 сентября, таким будет и сентябрь.

Именины сегодня отмечают: Антонина, Захар, Петр, Филипп.

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Народные приметы на 22 января:

– Филиппов день ясный – год будет урожайным и благополучным.

– Вороны сидят на верхушках деревьев, значит морозы, скоро усилятся.

– Собака спит свернувшись в клубок – наступит похолодание.



Народные приметы на 22 января

Что можно делать 22 января

1. В этот день надо обязательно сходить в баню, чтобы "смыть с себя" все праздники и праздничную безмятежность. Это поможет быстрее приступить к работе и начать новый год.

Что нельзя делать 22 января

1. Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

2. Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.