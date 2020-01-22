22 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 января в народном календаре чтят Филиппа и Евстратия. В этот день желательно убрать свой дом, выбросить хлам и подготовиться к весне.

Именины сегодня празднуют: Антонина, Захар, Филипп.

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Народные приметы на 22 января

– Собака спит свернувшись в клубок – ждите похолодания.

– Ясный день – год будет урожайным и благополучным.

– Вороны сидят на верхушках деревьев – скоро усилятся морозы.

Что можно делать 22 января

1. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не накликать беду и финансовых трудностей.

2. Если ваша работа связана с торговлей, сделайте первому покупателю скидку. Таким образом вы сможете обеспечить успех в течение всего года.

Что нельзя делать 22 января

1. Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

2. Не выходите из дома в этот день, не умыв лицо. Говорят, что таким образом можно обойти беду.