22 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 января в народном календаре чтят Филиппа и Евстратия. В этот день желательно убрать свой дом, выбросить хлам и подготовиться к весне.
Именины сегодня празднуют: Антонина, Захар, Филипп.
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Народные приметы на 22 января
– Собака спит свернувшись в клубок – ждите похолодания.
– Ясный день – год будет урожайным и благополучным.
– Вороны сидят на верхушках деревьев – скоро усилятся морозы.
Что можно делать 22 января
1. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не накликать беду и финансовых трудностей.
2. Если ваша работа связана с торговлей, сделайте первому покупателю скидку. Таким образом вы сможете обеспечить успех в течение всего года.
Что нельзя делать 22 января
1. Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
2. Не выходите из дома в этот день, не умыв лицо. Говорят, что таким образом можно обойти беду.