22-летняя дочь голливудского актера Эвана МакГрегора снялась полностью обнаженной:пикантные фото

Дочь голливудского актера Эвана МакГрегора, который известен по роли Оби-Вана Кеноби в космической саге "Звездные войны", Клара, снялась полностью обнаженной в новой фотосессии.

22-летняя Клара позировала перед объективом фотографа Андреа Мете, который известен своими работами в стиле ню.

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Дочь Эвана МакГрегора снялась в новой фотосессии полностью обнаженной. Один из снимков она прокомментировала цитатой из фильма Питера Уира "Общество мертвых поэтов".

Мы читаем и сочиняем стихи не потому, что это красиво. Мы читаем и сочиняем стихи, потому что мы представители человечества, а человечеством движут чувства. Медицина, юриспруденция, бизнес, прикладные науки – все это благородные занятия. И они необходимы, чтобы обеспечивать нам жизнь. Но поэзия, красота, романтика, любовь – это именно то, почему мы остаемся живыми,

– говорится в подписи к фото.



Клара МакГрегор / Instagram @andreamete

К слову, это не первая откровенная фотосессия Клары МакГрегор. В апреле дочь известного актера снялась обнаженной для издания Playboy.



Клара МакГрегор / Instagram @andreamete



Клара МакГрегор / Instagram @andreamete



Клара МакГрегор / Instagram @claramcgregor



Клара МакГрегор / Instagram @andreamete

Отметим, в январе 2018 года Эван МакГрегор официально разорвал отношения с художницей Ив Мавракис, оставив 4 дочерей. Две девушки – биологические потомки актера – Клара и Эстер. Еще двух девочек пара удочерила. Ив Мавракис после развода была не многословной, отметив, что расстроена всей ситуацией, которая сложилась в их семье.