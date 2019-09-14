22-летняя Кайли Дженнер обнажила ягодицы перед украинским фотографом: снимки для Playboy 18+

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер впервые снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy. Фотографом пикантной съемки выступила украинка Саша Самсонова.

Накануне Кайли Дженнер показывала своим поклонникам в социальной сети Instagram эротическое фото со своим любимым Трэвисом Скоттом, на котором 22-летняя мама позирует полностью обнаженной. Теперь девушка поделилась новыми соблазнительными кадрами, которые она сделала для Playboy.

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Так, на обложке изображено тело Кайли Дженнер в соблазнительном красном белье, которое эффектно подчеркнуло пышную грудь миллиардерши. На шее у звезды большая подвеска с кроликом. На других кадрах она позирует лежа в полупрозрачной ткани.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Интересно то, что съемку контролировал сам Трэвис Скотт, также рэпер взял эксклюзивное интервью у любимой. В разговоре Кайли заявила, что с рождением ребенка женщина не теряет своей сексуальности.

"Сексуальность и материнство могут сосуществовать. И что тот факт, что ты принимаешь свою сексуальность, не означает, что ты аморальная или что ты плохая мать. Ты можешь быть сексуальной и оставаться крутой мамой", – поделилась Дженнер с возлюбленным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Playboy (@playboy)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Playboy (@playboy)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кайли Дженнер Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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