22-летняя Кайли Дженнер полностью обнажилась для Playboy: 18+

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Трэвис Скотт и Кайли Дженнер
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

22-летняя самая молодая миллиардерша в мире и звезда социальных сетей Кайли Дженнер снялась вместе со своим возлюбленным, рэпером Трэвисом Скоттом, в откровенной фотосессии для издания Playboy.

Самый первый снимок эротической фотосессии для американского Playboy Кайли Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram. На нем 22-летняя звезда позирует абсолютно голой в объятиях бойфренда.

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Что интересно, как сообщается на сайте Playboy, рэпер также модерирует разговор с Дженнер относительно будущего выпуска. Номер с Кайли на обложке выйдет в продажу 17 сентября 2019 года. А креативным директор стал сам Тревис.

Кроме того, автором соблазнительного снимка самой молодой миллиардерши в мире для журнала стал украинский фотограф Саша Самсонова.

Пока что Playboy опубликовал лишь одну цитату из разговора влюбленных: "Ты мой самый лучший друг. Сквозь все взлеты и падения, которые возникают во всех отношениях, мы эволюционируем вместе через них и продолжаем становится сильнее".

Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер / Playboy

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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