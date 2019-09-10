22-летняя Кайли Дженнер полностью обнажилась для Playboy: 18+

22-летняя самая молодая миллиардерша в мире и звезда социальных сетей Кайли Дженнер снялась вместе со своим возлюбленным, рэпером Трэвисом Скоттом, в откровенной фотосессии для издания Playboy.

Самый первый снимок эротической фотосессии для американского Playboy Кайли Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram. На нем 22-летняя звезда позирует абсолютно голой в объятиях бойфренда.

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Что интересно, как сообщается на сайте Playboy, рэпер также модерирует разговор с Дженнер относительно будущего выпуска. Номер с Кайли на обложке выйдет в продажу 17 сентября 2019 года. А креативным директор стал сам Тревис.

Кроме того, автором соблазнительного снимка самой молодой миллиардерши в мире для журнала стал украинский фотограф Саша Самсонова.

Пока что Playboy опубликовал лишь одну цитату из разговора влюбленных: "Ты мой самый лучший друг. Сквозь все взлеты и падения, которые возникают во всех отношениях, мы эволюционируем вместе через них и продолжаем становится сильнее".



Трэвис Скотт и Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Трэвис Скотт и Кайли Дженнер / Playboy