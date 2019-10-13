22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер призналась, хочет ли еще детей
Самая молодая миллиардерша и звезда социальных сетей Кайли Дженнер наслаждается материнством. 1 февраля 2018 года девушка впервые стала мамой, родив дочь Сторми от парня Трэвиса Скотта. Знаменитость призналась, планирует ли еще детей.
На днях СМИ взорвались сенсационной новостью о расставании Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта. По словам девушки, они остались друзьями и все их внимание сейчас сосредоточено на дочери Сторми.
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На своей странице в инстаграме Кайли в сторис ответила на несколько вопросов своих подписчиков. Многие из них интересовались методами воспитания первенца, а также планами на будущее. Редакция LifeStyle 24 собрала самые интересные ответы Дженнер.
Подписчики: Кайли, ты думала о других именах для дочери Сторми?
Кайли Дженнер: Роуз. Мне до сих пор нравится это имя.
П: как ты научила Сторми так хорошо говорить?
КД: Я общаюсь со Сторми как со взрослой и объясняю ей все. Даже тогда, когда она была слишком маленькой, чтобы говорить. Они (дети, – LifeStyle 24) – это маленькие губки, а также флеш-карты.
П: вы планируете больше детей?
КД: Я не могу дождаться, чтобы родить больше детей. Но на этот момент еще не готова.
П: Какой момент беременности является твоим самым любимым?
КД: Нет ничего более особенного, чем чувствовать, как твоя малышка растет и движется.
П: было сложно прийти в форму после беременности?
КД: Я вернулась очень быстро, но моя фигура сейчас не такая, как до беременности. После того, как я приняла изменения в своем теле, ко мне вернулась уверенность. Для этого нужно только время.
Кайли Дженнер отвечает на вопросы подписчиков в сети/ Instagram / @kyliejenner
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