22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер призналась, хочет ли еще детей

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Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

Самая молодая миллиардерша и звезда социальных сетей Кайли Дженнер наслаждается материнством. 1 февраля 2018 года девушка впервые стала мамой, родив дочь Сторми от парня Трэвиса Скотта. Знаменитость призналась, планирует ли еще детей.

На днях СМИ взорвались сенсационной новостью о расставании Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта. По словам девушки, они остались друзьями и все их внимание сейчас сосредоточено на дочери Сторми.

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На своей странице в инстаграме Кайли в сторис ответила на несколько вопросов своих подписчиков. Многие из них интересовались методами воспитания первенца, а также планами на будущее. Редакция LifeStyle 24 собрала самые интересные ответы Дженнер.

Подписчики: Кайли, ты думала о других именах для дочери Сторми?

Кайли Дженнер: Роуз. Мне до сих пор нравится это имя.

П: как ты научила Сторми так хорошо говорить?

КД: Я общаюсь со Сторми как со взрослой и объясняю ей все. Даже тогда, когда она была слишком маленькой, чтобы говорить. Они (дети, – LifeStyle 24) – это маленькие губки, а также флеш-карты.

П: вы планируете больше детей?

КД: Я не могу дождаться, чтобы родить больше детей. Но на этот момент еще не готова.

П: Какой момент беременности является твоим самым любимым?

КД: Нет ничего более особенного, чем чувствовать, как твоя малышка растет и движется.

П: было сложно прийти в форму после беременности?

КД: Я вернулась очень быстро, но моя фигура сейчас не такая, как до беременности. После того, как я приняла изменения в своем теле, ко мне вернулась уверенность. Для этого нужно только время.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Кайли Дженнер отвечает на вопросы подписчиков в сети/ Instagram / @kyliejenner

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные мамы Кайли Дженнер
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