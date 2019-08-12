22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер растрогала сеть снимками с дочерью Сторми

Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер, которая 10 августа отпраздновала свое 22-летие на роскошной яхте Tranquility, цена которой 250 миллионов долларов, тронула миллионную аудиторию поклонников трогательными фото с годовалой дочерью Сторми.

На своей странице в Instagram звездная мама показала нежные фотографии с дочерью, которую родила от своего любимого Тревиса Скотта.

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Кайли опубликовала серию снимков с Позитано, на которых она позирует в белоснежном платье-рубашке и держит на руках годовалую девочку. Добавим, что Дженнер не экономит даже на гардеробе дочери, следовательно Сторми может похвастаться дорогим гардеробом и сумками люксовых брендов. На одном из фото дочь Кайли держит мини-сумку неонового цвета.

"Любовь без ограничений", – добавила в подписи миллиардерша.



Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер с дочерью Сторми​ / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

Также Кайли не скрывает своих чувств к Тревису Скотту. Фото с любимым на фоне роскошных пейзажей в Позитано стало очень популярным в сети и собрало более 5 миллионов лайков.

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Кайли Дженнер и ее возлюбленный Трэвис Скотт / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner