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22-летняя Тина Кунаки похвасталась рождественскими каникулами в Бразилии: фото

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Тина Кунаки / www.gettyimages.com

Обольстительная жена 53-летнего Венсана Касселя Тина Кунаки отпраздновала Рождество в солнечной Бразилии, откуда публикует роскошные фото в купальниках.

Новые горячие снимки Кунаки разместила на своей странице в инстаграме. Как известно, Венсан Кассель имеет недвижимость в Бразилии, поэтому супруги проводят там много времени.

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На фотографиях модель позирует одна, поэтому неизвестно, проводит время она с мужем, или с их общей 8-месячной дочерью Амазони в Бразилии.

Девушка снялась в фотосессии на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро и возле бассейна ее виллы. Тина Кунаки продемонстрировала идеальную фигуру в сером купальнике. Заметим, что жена бывшего мужа Моники Беллуччи часто снимается без макияжа и демонстрирует естественную красоту.

Около суток после публикации фотография собрала более 150 тысяч "лайков" и много комплиментов в комментариях от пользователей в сети.

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Мода LifeStyle Бразилия Тина Кунаки
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