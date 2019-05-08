22-летняя Тина Кунаки выпустила коллекцию одежды

22-летняя жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки, которая в апреле 2019 года родила дочь, создала капсульную коллекцию одежды для бренда Etam, доступную на международном сайте марки.

Тина Кунаки после рождения первенца не появлялась на публичных событиях и посвятила себя материнству. Вместе с этим, модель представила новую капсульную коллекцию одежды, добавив в нее свой французский стиль.

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Все модели одежды созданы в базовых цветах: белый, черный, бежевый, песочный и бронзовый. Коллекция также стала частично сексуальной из-за смелых вырезов на спине и декольте. А среди элементов присутствуют кружевные блузы, комбинезоны, льняной костюм, обувь, блейзеры, сарафаны и кроп-топы.



Тина Кунаки / Etam



Тина Кунаки / Etam



Тина Кунаки/ Etam