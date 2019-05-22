22 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 мая 2019 года почитается День летнего Николая Чудотворца. Святого люди считают заместителем и покровителем. Николай Чудотворец спасает людей от бед, помогает молодым парам и предохраняет дом от пожаров.

Именины сегодня отмечают: Николай, Василий, Иосиф.

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Народные приметы на 22 мая

– На следующий день после Николая идет дождь – лето будет дождливым и холодным.

– Туманное и мокрое утро 22 мая – значит, надо умыться первой росой, чтобы в течение года быть здоровым.

– Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.

– Ольха зацвела – пора сеять гречку.

Что можно делать 22 мая

1. К Николаю Чудотворцу стоит обращаться с молитвой за помощью и избавлением от бед. В этот день надо отправиться в церковь, чтобы помолиться святому, и сказать: "Святой Николай Угодник! Помоги мне святой чудотворец! Покрой меня своим чудом и сохрани от всех несчастий".

2. Молитва Николая Чудотворца убережет ваш дом от мошенников.

3. Давайте сегодня обездоленным милостыню, а голодным – пищу.

4. В этот день нельзя купаться в воде.

Что нельзя делать 22 мая

1. В этот день купаться в воде – это грех.