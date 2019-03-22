22 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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22 марта 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 22 марта / unsplash.com

22 марта 2019 года почитается день Великомучеников Севастийских, день Сорока мучеников или день Всех Святых.

По легенде, сорок воинов были лучшей дружиной в армии древнеримского императора Ликиния. Однако он был жестоким гонителем христианства. За отказ отречься от христианской веры все воины погибли в 320 году. В холодную ночь их завели в Севастийское озеро. За ночь оно покрылось льдом. Чтобы усилить муки, на берегу затопили баню.

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Один из воинов не выдержал страданий и вышел из озера, но вскоре упал замертво. Один из надзирателей, которого поразило мужество воинов, со словами "Я христианин!" зашел в озеро и их снова стало сорок.

Именины сегодня празднуют: Валентин, Валерий, Григорий, Дмитрий, Илья, Ираклий, Кирилл, Михаил, Наталья, Александр, Александра, Алексей, Северин, Сергей, Тарас.

Народные приметы на 22 марта

– Сороки и галки прилетают в этот день – к теплу.

– Если день 22 марта теплый, то сорок дней после него также будут теплыми.

– Теплый ветер подул 22 марта – лето будет дождливым.

Что можно делать 22 марта

1. В этот день женщины молятся за возвращение домой мужчин из дальних дорог.

Что нельзя делать 22 марта

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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