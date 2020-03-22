22 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 марта христиане чтят память сорока Севастийских мучеников. По легенде, сорок воинов были лучшим войском в армии древнеримского императора Ликиния. Однако он был жестоким гонителем христианства. За отказ отречения от христианской веры все воины погибли в 320 году.
В холодную ночь их завели в Севастийское озеро. За ночь оно покрылось льдом. Чтобы усилить муки, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал страданий и вышел из озера, но вскоре упал замертво. Один из надзирателей, которого поразило мужество воинов, со словами "Я христианин!" зашел в озеро и их снова стало сорок.
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Именины сегодня празднуют: Валентин, Валерий, Григорий, Илья, Ираклий, Кирилл, Александр.
40 Севастийских мучеников
Народные приметы на 22 марта
– Если в этот день тепло, то столько дней сохранится хорошая погода, если наоборот – быть холодам еще 40 дней.
– Сороки и галки прилетают в этот день – к теплу.
– Если на Сорок святых осадки и мало солнца – летом не будет затяжных дождей, а осень выдастся сухой и погожей.
Что можно делать 22 марта
1. На день Сорока святых хозяйка дома должна испечь пироги или пончики.
2. Если в этот день тепло – то можно сеять мак.
3. В этот день женщины молятся в церкви за возвращение домой мужчин из далеких дорог.
Что нельзя делать 22 марта
1. В этот день нельзя работать, ведь по поверью, кто на праздник будет работать, тому сделается 40 болячек.
2. В этот день нельзя никому занимать деньги в долг.
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