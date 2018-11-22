22 ноября 2018 года почитается память преподобной Матроны. Она покинула свою семью и начала служить Богу. Женщина отправилась в мужской монастырь, чтобы муж не смог найти ее. Отдав свою дочь на воспитание, Матрона переоделась в мужскую одежду, остригла волосы и ушла в мужской монастырь, где представилась евнухом.

Именно с этого дня начинается настоящая зима. 22 ноября анализируют погодные явления и предсказывают погоду на зиму и весну. Наблюдается, что 22 ноября почти всегда стоит холодная и ветреная погода.

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Именины 22 ноября празднуют: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Мотря, Семен, Тимофей, Федор.

Народные приметы на 22 ноября:

– В этот день сильный снегопад прогнозирует непогоду в мае.

– Если иней покроет деревья, то скоро наступят сильные морозы.



Преподобная Матрона

– Если вам приснился сон на Матрону, то он осуществится на следующий день.

– В ноябре Матрена приедет на белом коне принесет холодную зиму.

– Иней на древьях - к морозам, туман-до оттепели.

Что можно делать 22 ноября:

1. Выбросьте все старые вещи, которые больше никогда не будете носить, или же те, которые долгое время не надевали. Таким образом, вы попрощаетесь со своим прошлым.

2. По возможности, давайте нищим милостыню, дарите им предметы быта и одежду, которая вам не нужна.

3. Заваривайте в этот день разнообразные лекарственные травы и корни для профилактики зимних недугов.

Что нельзя делать 22 ноября:

1. Не отдавайте никому в этот день свою одежду, ведь можете отдать свое счастье в чужие руки.

2. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.